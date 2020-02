La préparation de l'équipe d’Azerbaïdjan olympique pour Tokyo 2020 au menu des discussions

Bakou, 14 février, AZERTAC

Le vice-président du Comité national olympique d’Azerbaïdjan (CNOA), Tchinguiz Huseynzadé, a rencontré l'ambassadeur du Japon en Azerbaïdjan, Teruyuki Katori. Le chef du service de coopération culturelle et éducative de l'ambassade du Japon et troisième secrétaire, Ishikawa Daiki, et le secrétaire général adjoint du CNOA, Azer Aliyev, ont eux aussi assisté à la réunion.

La préparation de l'équipe d'Azerbaïdjan olympique pour les Jeux olympiques d'été de Tokyo 2020, le plan d'action du CNOA pour la promotion des Jeux en Azerbaïdjan et le rôle de l'ambassade dans leur mise en œuvre ont fait l’objet de discussions. Au cours de la conversation, les parties ont échangé des vues sur la campagne de promotion de « Tokyo 2020 » et la coopération dans le domaine concerné.