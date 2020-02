Dmitri Saveliev : Pachinian n’était pas convaincant à Munich

Moscou, 17 février, AZERTAC

Dmitri Saveliev, député de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie et chef du groupe interparlementaire d'amitié Russie-Azerbaïdjan, a souligné que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait une fois de plus démontré une mauvaise maîtrise du sujet en parlant du conflit du Karabagh.

« Pendant de nombreuses années, la partie arménienne a évité une discussion directe et constructive du problème. Et une table ronde à Munich a montré la cause. Le premier représentant officiel de l'Arménie, Nikol Pachinian, s'est permis d'exprimer les faits historiques inventés à la hâte et a commis des erreurs géographiques pour justifier les prétentions de son pays relatives aux terres occupées. Par contre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev était extrêmement cohérent et précis, respectant strictement les faits bien connus, sans faire référence aux précédents qui auraient eu lieu avant notre ère. C'est un fait que les troupes arméniennes illégales ont occupé 20% du territoire azerbaïdjanais, ont commis le génocide de Khodjaly. C'est un fait que le gouvernement arménien ne respecte pas les normes du droit international exigeant le retour des terres azerbaïdjanaises. C'est également un fait que Pachinian qualifié le Haut-Karabagh de terre arménienne comme si pour défendre son indépendance. À Munich, tous ont été une fois de plus convaincus de la fragilité de la position du gouvernement arménien et du caractère officiel peu convaincant des autorités arméniennes. Aucun compromis n'est possible dans de telles conditions », a déclaré Dmitri Saveliev, lors de son interview au correspondant de l’AZERTAC.

« En mon nom personnel, je tiens à ajouter que tous les territoires occupés devraient être retournés immédiatement et inconditionnellement à l'Azerbaïdjan afin que l'intégrité territoriale de l'État soit enfin restaurée », a dit le député russe.