Bakou accueillera le 2e Festival international du film italo-azerbaïdjanais

Bakou, 19 février, AZERTAC

Bakou accueillera la deuxième édition du Festival international du film italo-azerbaïdjanais du 4 au 7 mars.

Le festival a pour objectif de promouvoir le passé, le présent et le futur de l’industrie cinématographique italienne et azerbaïdjanaise.

Le festival se réalisera dans le cadre de la coopération conjointe de l’ambassade d’Italie en Azerbaïdjan, de la société de production Imago Group, de l’Université Ca’ Foscari de Venise, de l’université des Langues d’Azerbaïdjan, de l’Université national de la culture et de l’art d’Azerbaïdjan, du Cinéma Plus et des United Cultures.