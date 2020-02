Un banquet d’Etat offert en l’honneur du président azerbaïdjanais à Rome VIDEO

Rome, 21 février, AZERTAC

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a offert un banquet d’Etat en l’honneur du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, jeudi soir au Palais du Quirinal à Rome.

La première dame d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, ont été présentes au banquet.

Le banquet a été précédé d’un échange de cadeaux.

Les membres des délégations officielles azerbaïdjanaise et italienne ont été présentés aux présidents Ilham Aliyev et Sergio Mattarella, à la première dame d’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva et à la fille du président italien Laura Mattarella.

Les chefs d’Etat ont prononcé des allocutions au banquet.