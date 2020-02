Le Rassemblement européen pour le Karabagh a eu lieu en Allemagne

Berlin, 22 février, AZERTAC

Le 22 février, sur la place de Paris devant les portes de Brandebourg à Berlin s'est tenu le Rassemblement européen pour le Karabagh, organisé par l'Alliance des Azerbaïdjanais d'Allemagne et à l'initiative des organisations diasporiques azerbaïdjanaises opérant dans environ 30 pays, à l'occasion du 28e anniversaire du génocide de Khodjaly.

Les Azerbaïdjanais venus d'Azerbaïdjan, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Hongrie, de Pologne, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Suède, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de République tchèque, d'Autriche, de Suisse, de Norvège, de Finlande, de France, de Roumanie, de Croatie, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Moldavie, d'Ukraine, de Géorgie, de Turquie, des États-Unis, du Canada et de plusieurs autres pays, ainsi que les membres des diasporas des peuples amis pour l'Azerbaïdjan ont participé au rassemblement.

Les participants du rassemblement ont fait appel aux organisations internationales en lançant des slogans tels que « Le Karabagh, c'est l'Azerbaïdjan ! », « Nous disons non à la terreur ! », « L'Azerbaïdjan demande la justice ! », « Honte aux assassins des gens innocents ! », « Arrêtez l'occupation ! » etc.

Les participants ont exigé l'évaluation juridique et politique au niveau international du génocide commis par les Arméniens à Khodjaly 28 ans avant, la pression sur l'Arménie pour rendre les terres azerbaïdjanaises occupées, la restauration des droits violés des Azerbaïdjanais expulsés de leur terre natale, le respect par l'Arménie des documents internationaux concernant le conflit.

Des brochures reflétant les conséquences lourdes du conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les dommages matériels et moraux que l'Azerbaïdjan avait subis à cause de la politique agressive de l'Arménie ont été distribuées aux résidents locaux et aux touristes pendant le rassemblement.

Le rassemblement a réuni plus d'un millier d'Azerbaïdjanais.

Le rassemblement s'est terminé par l'adoption d'un document final qui a été adressé à une série d'organisations internationales.