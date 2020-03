Honorable Aslan Ahmad oglu,

Je présente, au nom de l’Agence d’information internationale Kazinform, mes félicitations à vous-même et au personnel de l’AZERTAC pour le centenaire de votre agence.

L’AZERTAC, c’est une ère entière de couverture et d'information rapide sur les événements les plus importants en Azerbaïdjan et dans le monde, une présidence réussie de l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique, des réalisations professionnelles de haut niveau et un partenariat fiable avec les principales agences de presse de Russie, de Turquie, de Chine, de Roumanie, d’Ukraine, de Bulgarie, d'Italie, d'Iran, de Serbie et d'autres pays.

L’AZERTAC est entrée avec confiance dans l'espace mondial de l'information et a obtenu une place réputée parmi les agences de presse de renommée mondiale.

Nos agences sont liées par une longue histoire, l’agence d’information internationale Kazinform a le même âge que l’AZERTAC. Nous sommes fiers de travailler avec vous !

Nous souhaitons une excellente santé, des succès continus, des idées inépuisables et de l’inspiration créative à l'équipe de l’AZERTAC !

Cordialement,

Askar Oumarov

Président du Conseil d’administration de l’Agence d’information internationale Kazinform