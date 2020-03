Quartier général : Tous les établissements d’enseignement seront fermés du 3 au 9 mars

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Des mesures urgentes sont prises pour prévenir le risque que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) puisse entraîner en Azerbaïdjan.

Il a été décidé de suspendre le processus d’enseignement et d’apprentissage dans tous les établissements d’enseignement du 3 au 9 mars pour prévenir la contamination, accroître l’efficacité des mesures préventives appropriées dans ce domaine et intensifier les mesures prophylactiques. Pendant cette période, les établissements d’enseignement sont chargés de poursuivre les mesures de prophylaxie et de désinfection, a-t-on appris auprès du quartier général auprès du Cabinet des ministres.