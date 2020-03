Inauguration de l’Hôpital central de Gazakh VIDEO

Gazakh, 3 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé le 3 mars à l’inauguration de l’Hôpital central de la région de Gazakh.

D’abord, le président Ilham Aliyev a coupé le ruban symbolisant l’inauguration de l’hôpital.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a visité l’Hôpital central de la région de Gazakh pour prendre connaissance des conditions créées.

L’hôpital de 145 lits disposera des services tels que maternité, thérapie, chirurgie, pédiatrie, anesthésiologie et soins intensifs, polyclinique, radiodiagnostic, hémodialyse etc.

En plus de l'accueil, du laboratoire, des services d'urgence et de l'Union d'expertise médico-légale et d'anatomie pathologique, l'hôpital disposera également d'un service des maladies infectieuses, d’un centre d'hygiène et d'épidémiologie.

Puis, le président Ilham Aliyev a rencontré le personnel de l’hôpital.