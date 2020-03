Entretien en tête-à-tête des présidents azerbaïdjanais et turkmène VIDEO

Bakou, 11 mars, AZERTAC

Ce mercredi, après la cérémonie d’accueil officiel, les présidents de la République d’Azerbaïdjan et du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev et Gourbangouly Berdymoukhamedov, se sont entretenus en tête-à-tête.

Le président Ilham Aliyev s’est dit très ravi de revoir son homologue turkmène en Azerbaïdjan, marquant que leurs rencontres étaient régulières. Ilham Aliyev a dit qu’ils prenaient des décisions sur des questions très importantes lors de ces rencontres. Il a souligné que les relations fraternelles entre les deux peuples avaient une histoire multiséculaire.

« Nous nous sommes toujours soutenus et nous nous sommes toujours réjouis de nos succès l’un de l’autre. Aujourd'hui, en tant que deux États indépendants, nous construisons activement notre avenir. Je tiens à vous féliciter, vous et le peuple frère turkmène, pour les grandes réalisations que vous avez obtenues à l’époque de l'indépendance, le développement global du Turkménistan, sa position active dans l’arène internationale et la résolution de nombreuses questions socio-économiques importantes. Nous sommes également ravis, en tant qu'amis et frères, de vos succès. Votre visite d'aujourd'hui est la continuation de notre dialogue actif sur un large agenda couvrant la coopération en matière politique, économique, de transports et humanitaire », a déclaré le président Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que l’actuelle visite officielle du chef de l’Etat turkmène en Azerbaïdjan serait efficace, fructueuse et aurait de bons résultats. Ilham Aliyev a souhaité à son homologue turkmène un bon séjour en Azerbaïdjan.

Le président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat azerbaïdjanais pour l’invitation et l’accueil.

« Comme toujours, nous ressentons votre hospitalité et votre sincérité. Nous vous en sommes reconnaissants. Certainement, nous attachons une grande importance à cette visite officielle. Cette visite s'inscrit dans le cadre de notre dialogue interétatique et constitue la poursuite des discussions conjointes sur les questions internationales, politiques, économiques, culturelles et humanitaires. Je pense que notre rencontre ainsi que nos négociations d'aujourd'hui donneront une bonne impulsion au renforcement de nos relations amicales. Je tiens à vous remercier de votre soutien personnel aux relations d’amitié Turkménistan-Azerbaïdjan », a dit le président Gourbangouly Berdymoukhamedov.

Le président turkmène a présenté ses vœux de grands succès pour son homologue Ilham Aliyev, ainsi que de bien-être et de prospérité pour le peuple azerbaïdjanais frère.