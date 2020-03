L’Azerbaïdjan et le Turkménistan signent une série de documents VIDEO

Bakou, 11 mars, AZERTAC

L’entretien élargi des présidents azerbaïdjanais et turkmène, Ilham Aliyev et Gourbangouly Berdymoukhamedov, a été suivi de la cérémonie de signature des documents entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan en présence des deux chefs d’Etat.

La Déclaration conjointe du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ey du président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov a été signée par les chefs d’Etat Ilham Aliyev et Gourbangouly Berdymoukhamedov.