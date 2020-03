Le président Ilham Aliyev : Il est prévu de faire de grands travaux dans le domaine social cette année

Bakou, 20 mars, AZERTAC

Cette année, il est prévu de faire de grands travaux dans le domaine social. Depuis le début de l'année, trois grands hôpitaux ont été inaugurés en ma présence à Goranboy, Chemkir et Gazakh. Il est encore prévu d'inaugurer de nouveaux hôpitaux et des travaux seront menés en matière de création de l'infrastructure sociale. Bien que les prix du pétrole aient fortement chuté sur les marchés mondiaux, tous nos engagements sociaux seront tenus. Bien que nos dépenses budgétaires dans le domaine social aient considérablement augmenté suite aux mesures et décisions prises l'année dernière, tous les engagements sociaux seront assurés et tous les projets d'infrastructure sociale seront entièrement mis en œuvre, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans ses vœux de Novrouz adressés à l'ensemble des Azerbaïdjanais.

Le chef de l'Etat a indiqué que la construction de sept mille appartements serait assurée pour améliorer les conditions de logement des personnes déplacées internes et, en plus, 1500 appartements seraient bâtis pour les familles des martyrs.

« Cela ne devrait faire aucun doute. Je suis convaincu que nous terminerons aussi avec succès l'an 2020. Cependant, de nombreux pays sont actuellement confrontés à de grands défis. Dans ces pays-là, la stabilité politique est fragilisée et la crise économique a déjà commencé. De plus, certains pays producteurs de pétrole souffrent déjà de la chute des prix du pétrole. Le coronavirus, bien sûr, complique la situation. Malgré tout, j'espère que l'Azerbaïdjan s'en sortira avec honneur et indemne. Pour y parvenir, nous devons tous faire preuve de solidarité, de responsabilité et d'unité. Pour protéger notre peuple et notre État en ces moments difficiles pour le monde, nous devons une fois de plus démontrer les qualités les plus remarquables de notre peuple et les présenter au monde », a estimé Ilham Aliyev.