Mehriban Aliyeva : Je commémore avec respect la mémoire des victimes du génocide

Bakou, 31 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication relative à la Journée du génocide des Azerbaïdjanais du 31 mars.

« Aujourd'hui, le 31 mars, c'est la Journée du génocide des Azerbaïdjanais. Malgré toutes les tragédies, difficultés et injustices auxquelles notre peuple a été confronté au cours de l'histoire, il a préservé la détermination de l'indépendance, a fait preuve de volonté ferme, d'unité et solidarité invincibles et a réussi à renforcer encore plus la puissance de notre État en gravant dans sa mémoire les ébranlements des déportations, des nettoyages ethniques et des massacres. Je commémore avec respect les victimes du génocide et que Dieu ait les âmes de tous nos martyrs », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.