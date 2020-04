35% des étrangers venus en Azerbaïdjan en deux mois ont utilisé le transport aérien

Bakou, 4 avril, AZERTAC

35 pour cent des étrangers venus en Azerbaïdjan au cours des mois de janvier et février de l’année courante ont utilisé le transport aérien, selon le Comité national des Statistiques.

64 pour cent des étrangers et des apatrides venus en Azerbaïdjan ont utilisé la voie ferroviaire et le transport routier et un pour cent le transport maritime.