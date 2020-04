La Chine commémore la mémoire des victimes du COVID-19

Pékin, 4 avril, AZERTAC

Le 4 avril a été déclaré jour de deuil national en Chine en mémoire de ceux qui sont morts du coronavirus et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour les sauver.

La mémoire des victimes de la pandémie a été commémorée par l’observation de trois minutes de silence dans le pays et dans les missions diplomatiques du pays à l'étranger, et des signaux sonores ont été émis par des navires, des voitures et des trains. Les drapeaux des États ont été abaissés.

Des cérémonies de commémoration ont eu lieu dans la capitale Pékin et dans divers endroits. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, des autres officiels ont assisté à la cérémonie. Tous les événements de divertissement prévus pour le 4 avril ont été annulés.