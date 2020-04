L'OMS: Il y a une pénurie d'environ six millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Dans le contexte de la propagation du coronavirus, la santé mondiale a une grave pénurie d'infirmières et d'infirmiers. Il y a une pénurie d'au moins 5,9 millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde, indique l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport « La situation du personnel infirmier dans le monde – 2020 ».

« Il y a environ 28 millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde. En 2013-2018, leur nombre a augmenté de 4,7 millions. Cependant, il y a toujours une pénurie de personnel infirmier, soit 5,9 millions de personnes. Il y a une pénurie d'infirmières et d'infirmiers, en particulier en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale, ainsi que dans certains pays d'Amérique latine », indique le rapport de l'OMS.