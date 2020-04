Le Département d'Etat américain déclare que les Etats-Unis ne reconnaissent pas le Haut-Karabagh comme un Etat indépendant

Washington, 7 avril, AZERTAC

Le Département d'Etat américain s'est exprimé sur les « élections » illégales tenues le 31 mars dans les territoires azerbaïdjanais occupés par l'Arménie.

Le Département d'État a réaffirmé que les États-Unis, comme les autres pays du monde, ne reconnaissaient pas le Haut-Karabagh comme un État indépendant, soulignant que les soi-disant élections n'avaient pas affecté son statut. Le Département d'État a déclaré que les États-Unis restaient déterminés à aider les parties à trouver une solution négociée juste et durable au conflit et poursuivaient ses efforts dans le cadre du Groupe de Minsk de l'OSCE.

Il est à noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté les résolutions 822, 853, 874 et 884 condamnant l'occupation des terres azerbaïdjanaises en avril-novembre 1993, exigeant le retrait immédiat et sans réserve des forces armées arméniennes des territoires occupés et le retour des déplacés internes azerbaïdjanais dans leur terre natale. En mars 2008, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 62/243 réaffirmant la position de la communauté internationale exprimée dans les résolutions du Conseil de sécurité. Sur la base de ces résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, des dizaines de résolutions exigeant le retrait des forces arméniennes d'occupation d'Azerbaïdjan ont été adoptées par les organes législatifs de divers pays et les organisations internationales.