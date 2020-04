La Norvège envisage d'alléger les mesures contre le COVID-19

Stockholm, 8 avril, AZERTAC

La Norvège assouplit les mesures visant à limiter la propagation du COVID-19.

Les médias norvégiens informent que selon la décision du gouvernement, à partir du 27 avril, les écoles, universités et collèges du pays reprendront leurs activités normales. Les établissements qui fournissent des services individuels, tels que les coiffeurs et les salons de beauté, peuvent à leur tour revenir progressivement au mode de fonctionnement précédent. Bien qu'il ne soit pas conseillé aux gens de voyager dans d'autres pays, le gouvernement autorisera les Norvégiens à effectuer de tels voyages à partir du 20 avril. Cependant, les restrictions existantes sur les grands événements sportifs et culturels dureront pendant plusieurs mois.