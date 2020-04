La Turquie aidera la Bosnie-Herzégovine dans la lutte contre le coronavirus

Sarajevo, 8 avril, AZERTAC

La Turquie envoie de l'aide médicale à la Bosnie-Herzégovine pour la soutenir dans la lutte contre le coronavirus, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

M.Cavusoglu l'a déclaré lors d'une conversation téléphonique avec son homologue bosniaque Bisera Turkovic. La Turquie est le premier pays à aider la Bosnie-Herzégovine dans la lutte contre le coronavirus.

Jusqu'à présent, 777 infections et 33 décès ont été enregistrés dans le pays. Dans le cadre de la lutte contre le virus, le gouvernement a imposé l'état d'urgence et le couvre-feu de 20h00 à 05h00. Le pays a également fermé les frontières, fermé les écoles et les crèches, reporté tous les événements publics.