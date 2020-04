Le président Ilham Aliyev : La pandémie de coronavirus nécessite une réponse globale car il s'agit d'une menace mondiale

Bakou, 10 avril, AZERTAC

La pandémie de coronavirus nécessite une réponse globale car il s'agit d'une menace mondiale. Depuis les premiers jours de la pandémie, nous voyons certains pays et organisations internationales avoir du mal à faire face au coronavirus. Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, le monde a besoin de la solidarité et de la coopération, a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan et président de l'Organisation de coopération des Etats turcophones, lors du sommet extraordinaire du Conseil turc par visioconférence.

Le chef de l'Etat a souligné que l'Azerbaïdjan coopère efficacement, depuis les premiers jours, avec l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre la pandémie.

« Nous avons invité les spécialistes de l'organisation en Azerbaïdjan début mars. Nous avons reçu une réponse favorable en peu de temps. Ainsi, une délégation de spécialistes de l'organisation a effectué une visite en Azerbaïdjan du 9 au 13 mars. Ils se sont familiarisés avec la situation dans notre pays et ont salué le travail accompli. Les recommandations reflétées dans le rapport préparé par la mission d'experts sont prises en compte par les organismes publics compétents ».