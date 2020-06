La date des Championnats du monde de gymnastique aérobic prévus à Bakou rendue publique

Bakou, 16 juin, AZERTAC

La date des Championnats du monde et de la compétition internationale par groupes d'âges de gymnastique aérobic a été fixée.

Selon la Fédération azerbaïdjanaise de gymnastique, la décision concernant les nouvelles dates des compétitions a été prise lors d'une visioconférence du comité exécutif de la Fédération internationale de gymnastique (FIG). Selon la décision, la 9ème compétition internationale par groupes d’âges de gymnastique aérobic se tiendront les 21 et 23 mai de l'année prochaine, et les 16èmes championnats du monde les 27 et 29 mai 2021.