La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite les soignants à l’occasion de la Journée des soignants

Bakou, 17 juin, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication à l'occasion de la Journée des soignants, célébrée le 17 juin en Azerbaïdjan.

«Aujourd'hui, le 17 juin, notre pays célèbre la Journée des soignants. Je félicite sincèrement tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé à l’occasion de cette journée importante! Je suis sûre qu'aujourd'hui, tous nos citoyens voudraient vous exprimer leur gratitude infinie et leur sincère remerciement. C’est à vous qu’incombe le fardeau principal de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Nous sommes une fois de plus convaincus de votre professionnalisme. Nous avons été témoins de votre altruisme, de votre générosité et de votre héroïsme. Loin de vos parents, en risquant votre vie vous aidez à vaincre la maladie et à sauver des vies, et vous donnez aux gens confiance et espoir. Votre travail quotidien, votre dévouement à votre devoir professionnel, votre attitude aimable envers les patients, votre compassion et votre miséricorde méritent la plus haute appréciation! Je souhaite à chacun de vous du courage et, surtout, une bonne santé! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.