L’entreprise Hilton supprime 22% de ses effectifs dans le monde entier

Bakou, 17 juin, AZERTAC

La chaîne hôtelière américaine Hilton Worldwide Holdings a annoncé une réduction du nombre d’employés dans le monde d’environ 22%. Le licenciement affectera environ 2,1 mille personnes, selon les médias étrangers.

« Jamais dans les 101 ans d'histoire de Hilton, l'industrie hôtelière n'a connu une crise mondiale qui a presque complètement arrêté les voyages », a déclaré Christopher Nassetta, PDG et président.

Rappelons que Hilton Worldwide Holdings est l'une des plus grandes sociétés hôtelières au monde. Avec un portefeuille de 18 marques de classe mondiale, cette société comprend plus de 6,1 milliers d'hôtels opérant dans 119 pays et régions du monde.