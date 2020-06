Communiqué de la Présidence de la République

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a téléphoné le 17 juin au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev et le président Charles Michel ont procédé à un échange de vues sur le sommet du Partenariat oriental qui se tiendra par visioconférence le 18 juin.

Au cours de la conversation téléphonique, il a été indiqué que les relations UE-Azerbaïdjan étaient très importantes pour les deux parties et des travaux étaient en cours sur l'Accord de partenariat entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne.

La sécurité énergétique a été abordée, il a été souligné que le projet de Corridor gazier Sud contribuerait à cette question.

Exprimant une fois de plus la position de l'Azerbaïdjan concernant le conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le chef de l'Etat a rappelé que les tentatives constantes des dirigeants arméniens de changer le format des négociations, leurs déclarations sur la prétendue appartenance du Haut-Karabagh à l'Arménie entravaient non seulement le règlement du conflit, mais aussi portaient grandement atteinte au processus de négociations. Le président Ilham Aliyev a réaffirmé que le règlement du conflit n'était possible que dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev et Charles Michel ont échangé sur la sécurité régionale.

Lors de l'entretien, les discussions ont porté aussi sur les mesures prises en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le président azerbaïdjanais et le président du Conseil européen se sont déclarés convaincus que les liens Union européenne-Azerbaïdjan continueraient de se développer avec succès dans l'intérêt des deux parties.