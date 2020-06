Formule E: le nouveau calendrier 2021 rendu public

Bakou, 20 juin, AZERTAC

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a annoncé le calendrier préliminaire des courses de Formule E pour 2021.

La compétition recevra l’année prochaine le statut de championnat du monde. Le championnat débutera le 16 janvier à Santiago, au Chili. La dernière course de la saison sera une course de deux jours à Londres les 24 et 25 juillet.

Il est prévu d'organiser 12 GP au sein du championnat.