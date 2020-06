L'UNA organise un atelier virtuel en français pour les journalistes des Etats de l'OCI sur la vérification des faits

Bakou, 21 juin, AZERTAC

L'Union des agences de presse de l'OCI (UNA), en partenariat avec le Département de l'information du Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) et l'Union islamique de radiodiffusion (IBU), organiseront un atelier virtuel (par webinaire) le mardi 23 juin 2020 sur "Les méthodes de vérification des faits lors des crises et la propagation des rumeurs : cas de la COVID-19".

Le directeur adjoint de l'UNA, Zayed Sultan Abdullah, a déclaré que l'atelier est disponible dans sa deuxième version en français après avoir mené la première version en arabe le 8 juin passé, dans le cadre des résultats du premier forum de l'Union intitulé "Le rôle des agences de presse dans le soutien aux efforts anti-coronavirus", tenu le 16 mai sous le haut patronage du ministre saoudien par intérim des Médias, président du Conseil exécutif de l'Union, S.E. Dr Majid bin Abdullah Al Qasabi.

L'atelier intervient également dans la mise en œuvre des décisions des Conférences islamiques des ministres de l'Information et de l'Assemblée générale de l'Union appelant à soutenir le programme des médias sur le continent africain, pour souligner sa position et son rôle dans le monde islamique, ainsi que participer activement à la mise en œuvre de programmes conjoints pour développer les capacités des professionnels des médias en Afrique.

Abdullah a expliqué que l'atelier vise à développer les compétences du personnel des médias sur les méthodes de vérification des informations et des nouvelles en temps de crise et de propagation de rumeurs, et sur la façon de traiter les informations de sources ouvertes pendant les crises et les pandémies, en particulier la pandémie de coronavirus.

Il a ajouté que l'atelier vise également à renforcer le rôle attribué aux agences de presse officielles et aux médias respectables dans la réfutation des rumeurs, la révélation de fausses informations et la diffusion de la vérité, en plus de la façon de vérifier les informations sur les réseaux sociaux.

Le Directeur adjoint de l'UNA a noté que l'inscription pour participer à l'atelier est ouverte aux professionnels des médias des agences de presse, des stations de radio, des chaînes de télévision et des médias accrédités dans les pays de l'OCI via le lien suivant:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-mMNTds5SCiwKVN0U-nsnA

ou via le site Internet de l'Union: una-oic.org