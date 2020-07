Onze députés égyptiens sont porteurs du Covid-19

Le Caire, 29 juin, AZERTAC

Deux députés égyptiens ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Ainsi, le nombre de personnes infectées parmi les membres de l’organe législatif de ce pays a atteint 11. Le porte-parole du parlement, Salah Hasaballah, a déclaré aux journalistes que six d'entre eux étaient traités dans des hôpitaux de quarantaine.

Le ministère égyptien de la Santé a annoncé le 28 juin la dernière situation liée à la pandémie de Covid-19 dans le pays. 81 décès supplémentaires ont été enregistrés au cours de la dernière journée, et le nombre total de morts a atteint 2 789. De plus, le pays a confirmé 1265 nouveaux cas de contamination et le nombre total des cas a dépassé 65 mille.