Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva prennent connaissance des travaux de restauration réalisés dans une partie d’Itchericheher VIDEO

Bakou, 29 juin, AZERTAC

Ce lundi 29 juin, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris connaissance des travaux de restauration et d’entretien réalisés dans une partie de la Réserve nationale historico-architecturale « Itchericheher ».

Réalisés à l’initiative de Mehriban Aliyeva et avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, les travaux de restauration et d’entretien couvrent à la fois les portes Gocha Gala.

Le président de la République et la première dame ont été informés de la restauration de ces portes et du rempart adjacent, des travaux effectués cette année et à réaliser l'année prochaine au sein des remparts de la Réserve historico-architecturale « Itchericheher » et du projet IstedArt, initié par la Fondation Heydar Aliyev.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité le Hammam souterrain datant du XVIIe siècle, découvert lors des fouilles archéologiques près des portes Gocha Gala en 2016, et ont pris connaissance des travaux de restauration mis en œuvre au Complexe du Palais des khans de Bakou.

Il a été indiqué que le Palais des khans de Bakou, qui occupe une place importante dans l’histoire de la ville de Bakou, serait prochainement présenté au public en tant que musée après d'importants travaux de reconstruction, d’entretien et de restauration.

Le chef de l’Etat et son épouse ont donné leurs instructions et recommandations pertinentes en matière de travaux à réaliser.