Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s'entretient par visioconférence avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE

Bakou, 29 juin, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov, s'est entretenu ce lundi, par visioconférence, avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, Igor Popov (Russie), Stéphane Visconti (France) et Andrew Schofer (Etats-Unis), ainsi que le représentant personnel du Président en exercice de l'OSCE, Andrzej Kasprzyk.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l'état actuel du règlement du conflit de Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Elmar Mammadyarov a soulevé la question concernant les activités illégitimes effectués par l'Arménie dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, dont la colonisation illégale et les projets d'infrastructure.

Les coprésidents ont souligné l'importance d'établir à la première occasion des contacts directs entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Les ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et arménien devraient s'entretenir par visioconférence, le 30 juin, avec la médiation et la participation des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE et du représentant personnel du président en exercice de l'organisation.