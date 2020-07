186 journalistes sont morts du coronavirus dans le monde entier

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Au moins 186 journalistes sont morts du coronavirus dans 35 pays au cours des quatre derniers mois, selon un rapport publié à Genève par la Press Emblem Campaign, une organisation non gouvernementale.

Le nombre de journalistes décédés du Covid-19 en juin a constitué 59. Selon cet indicateur, les pays d'Amérique dominent. Dans ces pays, 93 journalistes sont décédés de cette maladie. Les places suivantes sont occupées par l'Asie (34), l'Europe (26), l'Afrique (19) et l'Amérique du Nord (14).

Le plus grand nombre de décès parmi les journalistes a été enregistré au Pérou - 37 personnes. Le Brésil (16), le Mexique (14), les États-Unis (13), l'Équateur (12), le Pakistan (10), le Bangladesh (9), l'Inde (9), le Nigéria (8), le Royaume-Uni (7), la Bolivie (5), la Russie (5), le Nicaragua (4) et la France (4) occupent les places suivantes sur la liste de la Press Emblem Campaign.