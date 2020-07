Les équipements de protection individuelle importés en Azerbaïdjan seront désormais distribués aux établissements médicaux destinés à la lutte contre la pandémie

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Dans le cadre du projet « Initiative de solidarité en faveur de la santé », financé par l'Union européenne (UE) et mise en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des masques respiratoires, des lunettes de protection, des masques transparents et des combinaisons de protection ont été importés en Azerbaïdjan pour aider les soignants à lutter efficacement et en toute sécurité contre la pandémie de COVID-19.

Sur 168 000 accessoires de protection individuelle importés dans le pays, 10 000 sont des masques transparents, 10 000 lunettes, 8 000 combinaisons et 140 000 masques respiratoires. La conformité aux normes de qualité et de sécurité de tous les équipements envoyés pour la sécurité du personnel soignant, qui combat le virus en première ligne, a été examinée.

Tous ces équipements de protection individuelle importés en Azerbaïdjan seront désormais distribués aux établissements médicaux destinés à la lutte contre la pandémie.