La saison de Formule 1 débutera demain avec le GP d'Autriche

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

La direction de la Formule 1 a accepté d'organiser deux Grands Prix dans un pays, en raison de la pandémie. Actuellement, le calendrier des 8 compétitions qui se dérouleront en Europe est connu. 4 compétitions sur 8 seront accueillies par l'Autriche et la Grande-Bretagne.

La saison débutera avec le Grand Prix d'Autriche ce vendredi 3 juillet. Les qualifications auront lieu le 4 juillet et la finale le lendemain.

Une semaine plus tard, le deuxième Grand Prix se tiendra en Autriche. Après la course hongroise du 19 juillet, le Royaume-Uni accueillera deux courses consécutives. La première finale à Silverstone se tiendra le 2 août et la deuxième finale une semaine plus tard. Cette dernière sera suivie des Grand Prix d'Espagne, de Belgique et d'Italie.