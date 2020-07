COVID-19 en Azerbaïdjan : le régime de confinement est prolongé jusqu’au 20 juillet

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

À la suite d'une analyse de la situation sanitaire et épidémiologique liée à la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), une incidence élevée de l'infection a été détectée dans les villes de Goranboy, Göygöl et Minguétchévir, ainsi que dans les districts de Berdé, Khatchmaz, Samoukh, Siyézen et Chéki.

Afin de réduire la propagation du virus COVID-19 et de minimiser ses impacts possibles, le régime de confinement dans les villes de Bakou, Djalilabad, Gandja, Lenkéran, Massally, Soumgaït, Yevlakh et le district d'Abchéron, ainsi que dans les villes de Goranboy, Göygöl et Minguétchévir et les districts de Berdé, Khatchmaz, Samoukh, Siyézen et Chéki seront prolongés du 5 juillet 2020 au 20 juillet 2020, a-t-on appris auprès du Quartier général de lutte contre le coronavirus relevant du Cabinet des ministres.

Le trafic du métro de Bakou sera suspendu du 4 juillet à partir de 00h00 au 20 juillet jusqu’à 06h00.

Tous les transports publics dans les villes et les districts où le régime de confinement est resserré seront suspendus les trois prochains week-ends :

du 4 juillet à partir de 00h00 au 6 juillet jusqu’à 6h00 ;

du 11 juillet à partir de 00h00 au 13 juillet jusqu’à 6h00 ;

du 18 juillet à partir de 00h00 au 20 juillet jusqu’à 6h00.

Dans le cadre des mesures prises pour réduire la propagation du virus, il est interdit de se rassembler en groupes de plus de 5 personnes dans les lieux publics à travers le pays, notamment les rues et les parcs en bord de mer.

Les employés des organismes et organisations dont le fonctionnement est autorisé règlent leurs déplacements conformément à la procédure établie par la décision n°208 du 19 juin 2020 du Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan ou par le biais du portail « icaze.e -gov.az ».

Les personnes munies de billets pour des vols internationaux et nationaux sont autorisées à voyager depuis leur lieu de résidence ou de séjour temporaire sur la base de leurs billets et les personnes venant de l’étranger sont autorisées à se rendre à leur lieu de résidence ou de séjour temporaire en vertu d’un cachet d’entrée sur leur passeport. Pendant le déplacement conformément à cette procédure, il est obligatoire de porter sur soi un document d'identité.

Les personnes physiques, les personnes morales et les fonctionnaires sont responsables, sur le plan administratif et pénal, de toute violation des règles de restriction de déplacement établies par le Cabinet des ministres conformément à la législation de la République d'Azerbaïdjan.

Le ministère de l’Intérieur de la République d'Azerbaïdjan surveille le respect des règles concernant les restrictions de déplacement.

Sur la base de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle, nous appelons, une fois encore, chacun à respecter les règles d'hygiène personnelle, les mesures de prophylaxie médicale et les conditions des mesures préventives afin de vous protéger, vous et vos proches, du virus. Pendant cette période, il est nécessaire de quitter le domicile uniquement en cas de besoin critique et de garder un minimum de contact avec les autres dans les lieux publics.