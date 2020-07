Le président Ilham Aliyev a félicité son homologue américain pour la fête nationale de son pays

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre de félicitations à son homologue américain Donald Trump à l’occasion du Jour de l’Indépendance, fête nationale des Etats-Unis, célébrée le 4 juillet.

Dans sa lettre, le chef de l'Etat azerbaïdjanais a évoqué que l'Azerbaïdjan et les États-Unis entretenaient des relations de coopération fructueuses depuis 30 ans. Il a ajouté qu’au cours de ces années, les entreprises américaines avaient joué un rôle important dans le développement du secteur de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication et d'autres domaines clés de son pays.

Déclarant que les deux pays avaient établi des relations de coopération exemplaires en matière de renforcement de la sécurité internationale et de lutte contre le terrorisme, le président azerbaïdjanais s’est dit convaincu que grâce aux efforts conjoints, les relations d’amitié et de partenariat entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis continueraient de s'élargir encore davantage.

« Nous espérons que les États-Unis d'Amérique, en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l'OSCE, intensifieront leurs efforts pour le règlement rapide et équitable du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les principes de l'Acte final d'Helsinki.

Je tiens à faire savoir une fois de plus que le peuple azerbaïdjanais est solidaire avec le peuple américain ami alors que le monde fait face à la pandémie de COVID-19 à ces moments difficiles », écrit le président de la République.

Enfin, le président Ilham Aliyev forme des vœux d’excellente santé et de succès pour le président Donald Trump et de prospérité pour les États-Unis d'Amérique.