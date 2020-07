Parade planétaire – un événement astronomique très fascinant

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le 4 juillet, toutes les planètes du système solaire s'aligneront en ligne droite dans la même direction que le Soleil. Appelé « parade planétaire », cet arrangement est un événement astronomique très intéressant et fascinant.

On dit qu'une parade des planètes prend deux formes dans le système solaire: celle des petites planètes - cet événement a lieu avec la participation de petites planètes dans le système solaire - Mercure, Vénus, Terre et Mars, et celle des grandes planètes – avec la participation d’Uranus, Saturne, Jupiter et Neptune. Mais parfois, toutes ces planètes sont alignées en ligne droite, ce qu'on appelle la «parade de planètes complète».

La dernière parade planétaire s’est produit en 1982 et les prochaines sont attendues en 2161 et 2492.