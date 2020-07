La Turquie a envoyé de l’aide humanitaire à l'Azerbaïdjan pour soutenir la lutte contre le coronavirus

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

La Turquie a envoyé ce dimanche de l’aide humanitaire à l’Azerbaïdjan afin de soutenir la lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19).

L’aide humanitaire est constituée de 30 appareils de respiration artificielle, 55 mille combinaisons, 50 mille masques N95, 100 mille masques chirurgicaux, 5 mille lunettes de protection, 200 mille gants et 40 mille boîtes de différents médicaments utilisés dans le traitement contre le virus.

Dans une interview aux journalistes, Hikmet Hadjiyev, assistant du président azerbaïdjanais et chef du département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, a souligné que cette aide du pays frère était très appréciée. « L'Azerbaïdjan et la Turquie se soutiennent dans la lutte contre COVID-19, comme dans toute autre question. Cette aide fournie à l'Azerbaïdjan à l'initiative du président turc Recep Tayyip Erdogan est une parfaite illustration de notre fraternité. L'Azerbaïdjan et la Turquie font également des efforts conjoints dans la lutte contre le COVID-19 même sur le plan international. L'Azerbaïdjan, lui aussi, a envoyé de l'aide à plus de 30 pays et a apporté du soutien à l'Organisation mondiale de la santé », a déclaré Hikmet Hadjiyev.

L'ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan Erkan Özoral a dit qu'il existait des liens étroits entre les deux pays frères. Il a fait savoir que depuis la propagation de la pandémie de coronavirus, la Turquie avait envoyé des équipements et accessoires médicaux, des médicaments à une centaine de pays.

« Cette aide que nous fournissons aujourd'hui constitue une contribution à la lutte de l'Azerbaïdjan frère. Résultant des relations étroites entre nos deux pays, cette aide est une manifestation de la fraternité dont les présidents des deux pays, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, ont fait preuve à chaque occasion. Nous saisissons cette opportunité pour présenter nos condoléances aux familles de nos frères et sœurs décédés du virus et souhaitons une guérison rapide aux malades.