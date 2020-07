Message adressé à M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie

Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie

Bakou, le 6 juillet 2020.

Monsieur le Président, Mon chère frère,

Je vous remercie pour votre message du 5 juillet 2020.

À mon tour, je présente mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie en raison du nouveau coronavirus en Turquie, pays frère, et j’implore Allah d’accorder une guérison rapide aux personnes infectées par le virus.

L’activité de votre gouvernement au niveau national et international, sous votre direction, dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, à laquelle est confrontée toute l'humanité, est appréciable.

L'Azerbaïdjan et la Turquie font preuve de solidarité sous le slogan « une nation, deux États » dans la lutte contre le COVID-19, comme dans tous les domaines. Je suis convaincu que nous combattrons ce fléau grâce à nos efforts communs.

En mon nom personnel et au nonm du peuple azerbaïdjanais, je vous exprime ma profonde gratitude pour l'aide humanitaire envoyée par la République de Turquie à cet égard. C’est une nouvelle manifestation évidente des relations fraternelles et amicales entre nos deux pays.

Je forme des voeux d’excellente santé et de plein succès pour vous, ainsi que de prospérité et de paix durables pour lu peuple ami de Turquie.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan