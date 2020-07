27 ans s’écoulent depuis l’occupation de la région d'Aghdéré par les forces armées arméniennes

Bakou, 7 juillet, AZƏRTAC

27 ans se sont écoulés depuis l’occupation de la région d’Aghdéré de l’Azerbaïdjan par les forces armées arméniennes.

La région d’Aghdéré s’étendait sur une superficie de 1705 kilomètres carrés et avait 44.4 mille d’habitants. Les deux bourgs, 57 villages, 67 clubs, 51 bibliothèques, 30 écoles secondaires, 27 écoles maternelles, 7 hôpitaux, une école professionnelle de cette région se trouvent aujourd’hui sous l’occupation arménienne. Ayant un territoire montagnard et la plaine dans la partie orientale, cette région est riche de gisement des polimétaux, de carrière de calcaire et de mine de gypse. Est arrosée par les rivières Terter et Khatchyn. Le barrage de Sersengue a été construit en 1997. 44% du territoire de cette région sont couverts par les forêts.

Aghdéré était l’une des régions agricoles importantes du Haut Karabagh, la viticulture, la culture des céréales, le tabac et l’élevage bovin étaient les principales productions de son économie. Le long de la vallée de la rivière de Terter, les routes d’automobile et des caravanes liaient le haut et le bas Karabagh de l’Azerbaïdjan. Les monuments anciens et les ponts, le sanctuaire Ulduztépé sont sous l’occupation arménienne. Tous ces monuments ont été détruits par les Arméniens.

Les personnes déplacées d’Aghdéré vivent actuellement dans différents villes et villages de l’Azerbaïdjan. Ils sont complètement couverts par le soin d’Etat, mais attendent impatiemment le retour dans leurs foyers ancestraux.