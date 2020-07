Melbourne sera à nouveau confinée

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

En raison de l'augmentation des cas de contamination au Covid-19, le régime de confinement est rétabli pendant six semaines à Melbourne et dans plusieurs autres villes de l'Etat de Victoria, en Australie, a déclaré le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, selon le Sydney Morning Herald.

Les résidents de ces zones ne sont pas autorisés à se rassembler à plus de deux personnes, à rendre visites et à quitter la zone. Désormais, les établissements de restauration ne proposeront que des services de livraison à domicile. Les cours dans les établissements d'enseignement ont été suspendus et les cours se poursuivront à distance. En outre, les magasins et les salons de beauté sont autorisés avec des restrictions concernant le nombre de clients et la distance sociale.

En Australie, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 a atteint 8 755 et 106 personnes sont décédées.