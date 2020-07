Une désinfection a été menée dans le district de Chérour

Chérour, 10 juillet, AZERTAC

Le ministère des Situations d’urgence de la République autonome du Nakhtchivan, engagé dans les mesures préventives contre la propagation de la pandémie de coronavirus en république autonome, a effectué des travaux de désinfection dans les rues et les trottoirs du district de Chérour.

Les routes centrales et intra-villageoises, les centres ruraux et de services dans les villages d’Arbatan, Dervichler, Arpatchaï, Tchemenli, Qarahassanli, Arabyenguidjé, Ibadoulla, Qychlagabbas, Toumasly, Diyadin, Verméziyar et Elekli du district ont été désinfectés par des véhicules spéciaux, a-t-on appris auprès du ministère des Situation d’urgence de la République autonome du Nakhtchivan.