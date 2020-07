L’assistant du président azerbaïdjanais : L'impunité de l'Arménie la pousse vers de nouvelles aventures militaires et provocations VIDEO

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

L’assistant du président azerbaïdjanais et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, a accordé lundi 13 juillet une interview à la chaîne TRT World sur la violation par les forces armées arméniennes du cessez-le-feu en direction de la région de Tovouz, à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Hikmet Hadjiyev a déclaré que les forces armées arméniennes avaient commis le 12 juillet une nouvelle provocation à la frontière en utilisant de l'artillerie, ajoutant que les unités militaires de l’armée azerbaïdjanaise présentes à la frontière étaient prises pour cible, 4 officiers et soldats azerbaïdjanais ont été tués et 5 autres blessés. Il a marqué qu'il s'agissait d'une provocation perpétrée délibérément par l'Arménie et le gouvernement arménien en était directement responsable.