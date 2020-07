Le président Ilham Aliyev : La perpétration de la provocation militaire par l’Arménie notamment le 12 juillet n’est pas un hasard

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

Les principes démocratiques sont complètement violés, les recommandations de la Commission de Venise sont rejetées, les opposants politiques sont persécutés et une dictature règne en Arménie. Donc, les dirigeants arméniens ont maintenant besoin d'une situation de crise pour détourner l'attention de ces questions essentielles et ont délibérément eu recours à cette provocation, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la réunion du 15 juillet du Cabinet des ministres consacrée au bilan du développement socio-économique du premier semestre de 2020 et aux tâches à réaliser.

Le chef de l'Etat a estimé que la perpétration de la provocation militaire par l'Arménie notamment le 12 juillet à la frontière avec l'Azerbaïdjan n’était pas un hasard. « En Arménie, on la lie aujourd’hui à d'autres événements. Je ne veux pas traiter cette question, puisque je n'ai jamais abordé des problèmes familiaux et je ne le conseille à personne. Mais je pense que la raison principale en est la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a déjà été officiellement ouverte le 10 juillet. Car, c'est un nouveau grand succès, une nouvelle grande victoire de notre pays, 130 pays nous ont soutenus. L'Azerbaïdjan est le pays où la question de COVID-19 a été mis sur le tapis, deux grands sommets ont été organisés, suivis de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. C’est ce qui en est la raison », a fait savoir le président Ilham Aliyev.