Le président Ilham Aliyev : L'opération réussie de notre armée, la victoire militaire ont suscité l'enthousiasme chez le peuple azerbaïdjanais

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

L'opération réussie de notre armée et les résultats obtenus, la victoire militaire, ont naturellement suscité l'enthousiasme chez le peuple azerbaïdjanais. Les lettres qui m'ont été adressés expriment leur soutien au travail que nous avons accompli, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la réunion du 15 juillet du Cabinet des ministres consacrée au bilan du développement socio-économique du premier semestre de 2020 et aux tâches à réaliser.

« Un groupe de patriotes s'était dirigé vers l'Allée des martyrs pour exprimer leur attitude face à ce qui se passait dans le pays, pour exprimer leur soutien à l'armée azerbaïdjanaise et au Commandant suprême des armées. Je salue cette démarche patriotique. On m'a dit que ces gens parcouraient de longues distances et scandaient des slogans patriotiques à mon sujet, à propos de notre armée, de notre peuple, du Karabagh, en marchant vers l'Allée des martyrs. Cela montre une fois de plus que le peuple azerbaïdjanais peut être solidaire dans les moments difficiles. C'était une autre image de la solidarité du peuple avec le pouvoir », a ajouté le chef de l'Etat.