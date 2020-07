Le président brésilien testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

Le président brésilien Jair Bolsonaru n'a pas encore vaincu le coronavirus, selon un second test de dépistage du Covid-19, a déclaré le chef de l'Etat dans son discours télévisé, selon BBC.

Le Brésil a le deuxième plus grand nombre de cas et de décès dus au Covid-19 dans le monde entier après les États-Unis. Jusqu'à présent, plus d'un million 972 mille cas et 75 mille 568 décès ont été enregistrés dans le pays.