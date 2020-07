Covid-19 dans le monde : un nombre record de cas confirmé en 24h

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Un nombre record de 248 mille 914 cas de contamination au Covid-19 a été enregistré dans le monde entier au cours de la dernière journée. La veille, ce nombre était de 234 936. Le 10 juillet, 5 mille 741 personnes sont décédées de cette maladie, selon le worldometer.

À 11h50, heure de Bakou, le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le monde a atteint 13 millions 954 mille 83 et le nombre de décès 592 mille 791. En outre, 8 millions 285 mille 926 patients se sont rétablis.

Hier, le plus grand nombre de cas a été enregistré aux États-Unis – 73 mille 388 personnes. C'est le chiffre le plus élevé du pays. Ainsi, le nombre total de cas dans le pays a dépassé 3 millions 695 mille personnes. Au Brésil qui occupe la deuxième place pour le nombre de cas, le nombre de personnes infectées est proche de 2 millions 15 mille. En Inde, où un nombre record de cas a été enregistré le 16 juillet (35 468), ce chiffre a dépassé le million. En outre, 759 mille cas ont été confirmés en Russie, 341 mille au Pérou et 324 mille en Afrique du Sud.

Les États-Unis sont à la fois le leader mondial pour le nombre de décès dus au coronavirus - 141 mille 118 personnes. 76 mille 822 personnes sont mortes au Brésil, 45 mille 119 au Royaume-Uni, 37 mille 574 au Mexique et 35 mille 17 en Italie.