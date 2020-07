Indonésie : le bilan des inondations s'alourdit à 36 morts

Tokyo, 18 juillet, AZERTAC

Le bilan des inondations et des glissements de terrain causés par les pluies torrentielles dans la province indonésienne de Sulawesi du Sud s'élève à 36 morts.

Selon les médias locaux, plus de 3 000 personnes ont été obligées de quitter leur maisons à la suite de la catastrophe naturelle. De plus, 16 personnes ont été portées disparues. Les maisons et les infrastructures de la province ont été gravement endommagées.

La recherche des disparus et l'évacuation des victimes se poursuivent.