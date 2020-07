L'Afrique compte plus de 700 mille cas de contamination au coronavirus

Le Caire, 19 juillet, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans les pays africains continue d'augmenter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 705 mille nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés et 15 mille patients sont décédés sur le continent.

Le plus grand nombre de cas a été enregistré en Afrique du Sud et en Égypte. Jusqu'à présent, 250 mille personnes ont été infectées par le coronavirus en Afrique du Sud et 86 500 en Égypte. L'Union africaine affirme que le continent a besoin d'au moins 100 milliards de dollars de financement supplémentaire pour lutter contre la pandémie et faire face aux graves conséquences socio-économiques.