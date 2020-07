Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’entretient au téléphone avec le Secrétaire général de l’OCE

Bakou, 22 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a eu ce mardi un entretien téléphonique avec le Secrétaire général de l’Organisation de coopération économique (OCE), Hadi Soleimanpour.

Ayant reçu les sincères félicitations du Secrétaire général Hadi Soleimanpour pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov l’a remercié pour le soutien apporté à la participation active de l'Azerbaïdjan au sein de l'OCE, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les opportunités de développement de la coopération en matière de commerce, de technologies de l’information et de la communication, de transports, de logistique et dans d’autres domaines au sein de l’Organisation de coopération économique.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé le Secrétaire général de la provocation militaire et de la nouvelle tentative d’agression commises par l'Arménie à la frontière entre les deux pays, ainsi que de la situation actuelle dans la région. La politique d'agression en cours de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et la poursuite de l'occupation militaire de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh et de sept districts avoisinants depuis près de 30 ans sont à l’origine des tensions qui règnent dans la région. Se référant à la lettre du Secrétaire général sur la récente provocation militaire de l'Arménie, le ministre a remercié Soleimanpour pour son appel à un règlement rapide du conflit et pour son soutien, à cet égard, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.