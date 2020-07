L’ICESCO tient une réunion sur la sécurité de l’eau pour la paix et le développement dans le monde islamique

Bakou, 24 juillet, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) tiendra, le 27 juillet 2020 à 10h00 GMT (11h00 Heure de Rabat), une réunion virtuelle sur « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement dans le monde islamique », et ce, en coopération avec l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) au Royaume du Maroc et le Secrétariat du 9ème Forum mondial de l’Eau.

L’objectif de cette réunion est de préparer le 9ème Forum mondial de l’Eau qui se tiendra l’année prochaine à Dakar (République du Sénégal), ainsi que d’assurer une participation large et active des institutions et organisations du monde islamique aux travaux du Forum. Il s’agira également de communiquer aux participants les différentes étapes et mesures entreprises et à entreprendre pour organiser ledit Forum.

La réunion sera marquée par la participation d’un grand nombre d’Etats membres de l’ICESCO et d’organisations et associations internationales, ainsi que d’un certain nombre de principaux experts internationaux dans le domaine de l’eau dans le monde islamique, qui interviendront sur la situation de l’eau dans cette région, les moyens de coopération dans ce domaine et les opportunités de financement disponibles pour les projets relevant du secteur de l’eau.

Lors de cette réunion, il sera également procédé à la signature d’un accord entre l’ICESCO et le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au Sénégal, pour co-organiser le 9ème Forum mondial de l’Eau (Dakar 2021).

Les personnes intéressées peuvent assister à la réunion virtuelle en visitant le lien : https://www.facebook.com/pg/ICESCO.Ar/live