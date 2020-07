Plus de 10 millions personnes ont vaincu le coronavirus dans le monde

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

Le nombre de guérisons liées au coronavirus dans le monde entier a dépassé les 10 millions. Selon le worldometer, le nombre de personnes contaminées et décédées a diminué hier. Ainsi, le 26 juillet, 221 mille 260 personnes ont été infectées par le Covid-19 et 4 mille 303 personnes sont décédées. En outre, 16 millions 430 mille 566 cas, 652 mille 434 décès et 10 millions 56 mille 288 guérisons ont été enregistrés à travers le monde entier jusqu'à présent.

Le plus grand nombre de cas a été enregistré aux États-Unis au cours de la dernière journée - 56 130 personnes. Ainsi, le nombre total de cas aux États-Unis a atteint 4 millions 371 mille 839 personnes. 2 419 901 personnes ont été infectées par le coronavirus au Brésil, 1 437 976 en Inde, 818 120 en Russie, 445 433 en Afrique du Sud et 390 516 au Mexique.

Les États-Unis sont également le leader mondial du nombre de décès dus au Covid-19 - 149 849 personnes. 87 052 personnes sont mortes au Brésil, 45 752 au Royaume-Uni, 43 680 au Mexique et 35 107 en Italie.