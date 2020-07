Bakou, 27 juillet, AZERTAC

Le présent et l'avenir de tout pays sont directement liés à l'éducation. L'expérience des pays développés montre que le niveau d'éducation y est élevé. Le niveau d'éducation détermine surtout le progrès scientifique et technologique. Si nous observons l'expérience des pays développés, nous voyons que ce ne sont pas les ressources naturelles qui les transforment en pays développés, mais le développement des connaissances, de l'alphabétisation, de l'éducation et de la science, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors d'une visioconférence avec Emin Emroullaïev, nouveau ministre de l'Education.

« C'est pourquoi, depuis 17 ans maintenant, à mon initiative, des réformes ont été menées en Azerbaïdjan sur le principe de transformer l'or noir en capital humain. Au fil des ans, une génération complètement nouvelle et moderne a grandi, et aujourd'hui les jeunes se montrent dans tous les domaines. Leur activité, leurs connaissances et leur intérêt pour les technologies modernes renforcent notre pays. Nos frontières et le bien-être de notre peuple sont défendus avec dignité par nos jeunes dans les tranchées sur les champs de bataille face à l'ennemi », a dit le chef de l'Etat.